Łódź Wypadek w wesołym miasteczku. 25-latek zmarł w szpitalu Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: PAP/Krzysztof Ćwik

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Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godziny 15 w Sulejowie.

- Na terenie prywatnym wynajętym pod wesołe miasteczko 25-letni mężczyzna spadł w trakcie konserwacji jednego z urządzeń. Nieprzytomny został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi, gdzie zmarł - poinformowała młodszy aspirant Edyta Daroch, oficer prasowa policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Przyczyny wypadku bada policja.