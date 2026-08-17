Wypadek w wesołym miasteczku. 25-latek zmarł w szpitalu
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godziny 15 w Sulejowie.
- Na terenie prywatnym wynajętym pod wesołe miasteczko 25-letni mężczyzna spadł w trakcie konserwacji jednego z urządzeń. Nieprzytomny został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi, gdzie zmarł - poinformowała młodszy aspirant Edyta Daroch, oficer prasowa policji w Piotrkowie Trybunalskim.
Przyczyny wypadku bada policja.
Źródło: tvn24.pl