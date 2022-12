Strzelce. Ciężarówka przygniotła kierowcę. 64-latek nie żyje

czytaj dalej

Lekcje religii w szkołach w Częstochowie kosztują 9,5 miliona złotych rocznie. Samorząd pokrywa z tej kwoty prawie trzy miliony. Jeśli rząd chce nadal płacić katechetom, niech robi to sam - proponują częstochowscy radni Lewicy, podkreślając, że dotyczy to każdego wyznania. Uchwała - apel do rządu - w czwartek na sesji częstochowskiej rady miasta przeszła większością głosów. Teraz ma trafić do premiera oraz Ministra Edukacji i Nauki.