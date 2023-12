Najpierw była awantura, potem doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje

W miejscowości Eufeminów pod Brzezinami (woj. łódzkie) doszło do strzelaniny - dowiedział się dziennikarz tvn24.pl. Informację potwierdził rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej. - Wstępnie zakładamy, że pomiędzy 43-latkiem a 34-latkiem doszło do awantury, podczas której starszy z mężczyzn oddał strzały w kierunku młodszego, następnie odbiegł około 100 metrów, gdzie odnalezione zostało jego ciało z raną postrzałową - informuje Krzysztof Kopania.

Do zdarzenia doszło po południu w miejscowości Eufeminów koło Brzezin. Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, miało tam dojść do użycia broni palnej. Jedna osoba nie żyje.

Padły strzały. Jedna osoba nie żyje

- Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że pomiędzy 43-latkiem a 34-latkiem doszło do awantury, podczas której starszy z mężczyzn oddał strzały w kierunku młodszego, następnie odbiegł około 100 metrów, gdzie odnalezione zostało jego ciało z raną postrzałową. Wstępnie zakładamy, że mogło dojść do samobójstwa - potwierdza rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. - Ranny 34-latek został przetransportowany do szpitala. Czekamy na informację o stanie jego zdrowia - dodaje prokurator. Na miejscu pracuje szef Prokuratury Rejonowej w Brzezinach, policjanci i medyk sądowy.