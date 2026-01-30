Cielaki na gigancie. Chodziły po autostradzie. Nagranie

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na węźle Łódź Północ, w pobliżu Strykowa, gdzie łączą się ze sobą autostrady A1 i A2. Służba drogowa zauważyła na kamerach idące pasem drogi dwa cielaki. Do drogowców dzwonili też kierowcy, którzy widzieli na trasie zwierzęta. "Służby zabezpieczają dwa cielaki za drogowymi barierami ochronnymi przed wtargnięciem na drogę. Zablokowany jest pas wolny na łącznicy z Warszawy do Katowic" - pisali drogowcy w komunikacie.
Prawdopodobnie wypadły z transportu
O zdarzenie zapytaliśmy w łódzkim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Zobaczyliśmy na naszych kamerach, że dwa cielaki pojawiły się na pasie ruchu. One najprawdopodobniej - bo nie mamy nagrania momentu, skąd się wzięły na drodze - wypadły z jakiegoś transportu - przekazała Ewelina Szczesek.
Zwierzętom nic się nie stało. Cielaki zostały zabezpieczone przez służby weterynaryjne.
