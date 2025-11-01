Społeczny "drugi burmistrz" kosi trawę, wycina zarośla i odnawia nagrobki

Kluczowe fakty:

Cmentarz ewangelicki w Strykowie powstał w 1815 roku. Spoczywają na nim między innymi żołnierze francuscy, niemieccy i belgijscy.

Są też groby mieszkańców, którzy tworzyli historię tego niewielkiego miasta pod Łodzią.

Od 2016 roku o nekropolie zaczął dbać Marcin Brzózka, który kosi tam trawę, wycina zarośla i przywraca dawny blask nagrobkom.

Społecznikowi pomagają mieszkańcy i władze Strykowa, kupując paliwo do kosy spalinowej czy użyczając maszyny do rozdrabniania gałęzi.