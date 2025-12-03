Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Pozbyli się jarzeniówek, jest ich znacznie więcej niż sądzono. GDDKiA o kosztach usunięcia niewielkiej części

|
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
141 tysięcy złotych kosztowało Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi uprzątnięcie części jarzeniówek wyrzuconych w Anielinie pod Strykowem (Łódzkie). Odpady leżały na części drogi serwisowej należącej do GDDKiA, reszta na polu rolnika. Drogowcy sprzątnęli 11 ton świetlówek, ale wciąż jest ich tam bardzo dużo. A to oznacza, że w sumie porzucono nie 10 ton - jak wcześniej wyliczono - ale znacznie więcej.
Kluczowe fakty:
  • Odpady 20 września przez przypadek zauważyła na polu jego właścicielka. Początkowo myślała, że to wapno nawozowe pozostawione przez sąsiada.
  • Wtedy szacowano, że na polu nieznany sprawca wyrzucił 10 ton niebezpiecznych dla zdrowia jarzeniówek, które mogą zawierać między innymi rtęć.
  • GDDKiA wywiozła 11 ton świetlówek i pięć ton skażonej nimi ziemi, co kosztowało 141 tysięcy złotych.

Sprawą ogromnej hałdy jarzeniówek wyrzuconych niedaleko autostrady A1 pod Strykowem żyła cała gmina Stryków. W mediach społecznościowych mieszkańcy publikowali zdjęcia odpadów. W sobotę (20 września) po południu na miejsce pojechali strażacy, policjanci i inspektorzy ochrony środowiska.

11 ton jarzeniówek tylko na drodze serwisowej

Minęły dwa miesiące, a jarzeniówki nadal leżą w miejscu, gdzie je porzucono. Kilka tygodni temu niewielką część sprzątnęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo zalegały na fragmencie drogi serwisowej. Teraz poznaliśmy szczegóły.

- 30 października z działki będącej własnością GDDKiA wywieziono porzucone tam świetlówki i stłuczkę szklaną. Świetlówek było 11,1 tony. Konieczne okazało się również usunięcie i wywiezienie do utylizacji wierzchniej warstwy ziemi, która została skażona i zawierała resztki szkła. W tym przypadku było to nieco ponad 5,5 tony. Łączny koszt operacji wyniósł 141,8 tysięcy złotych - poinformował nas Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA

Jarzeniówki zostaną usunięte przed świętami

Burmistrz Strykowa w połowie listopada zapewnił nas, że jarzeniówki leżące na działce rolnika z Anielina zostaną usunięte jeszcze w tym roku.

- Jarzeniówki powinny zniknąć przed świętami, robimy, co możemy. Szacujemy, że może to kosztować nawet 150 tysięcy złotych - informował nas Piotr Ślęzak.

Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką - zdjęcie z listopada 2025 roku
Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką - zdjęcie z listopada 2025 roku
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Prokuratorskie postępowanie

Postępowanie, po zawiadomieniu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.

- Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 183 paragraf 5a Kodeksu karnego, to jest porzucenie odpadów wbrew przepisom, poza miejscem ich składowania. To jest zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności. Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego, czekamy teraz na jego opinię. Trwają czynności mające na celu ustalenie sprawcy - przekazał na początku października w rozmowie z tvn24.pl, szef zgierskiej prokuratury rejonowej, prokurator Janusz Tomczak.

W środę 3 grudnia poinformował, że na razie nie udało się nikogo zatrzymać, a postępowanie trwa.

10 ton jarzeniówek na polu, policja ma wytypowane dwie firmy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

10 ton jarzeniówek na polu, policja ma wytypowane dwie firmy

Piotr Krysztofiak
Tony jarzeniówek pod Strykowem - zdjęcie z września 2025 roku
Tony jarzeniówek pod Strykowem - zdjęcie z września 2025 roku
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

WIOŚ: odpady niebezpieczne

Czynności w tej sprawie prowadzi też cały czas Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. - Na terenie gminy Stryków w okolicy autostrady A1 porzucono odpady w postaci świetlówek. W dniu 23 września inspektor WIOŚ w Łodzi podjął działania w terenie, podczas których przeprowadził oględziny terenu oraz ocenę składu morfologicznego odpadów. Sprawą zajmują się również policja, straż pożarna oraz burmistrz Strykowa. Czynności w tej sprawie są kontynuowane - przekazała rzeczniczka instytucji Katarzyna Trojak-Danych. Dodała, że większość leżących tam odpadów, może być niebezpieczna dla człowieka i środowiska. - Takie jarzeniówki mogą zawierać na przykład rtęć, która jest bardzo szkodliwa - poinformowała Trojak-Danych.

Tony jarzeniówek pod Strykowem - zdjęcie z września 2025 roku
Tony jarzeniówek pod Strykowem - zdjęcie z września 2025 roku
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
StrykówStarosta zgierskiŁódzkiewojewództwo łódzkieOdpadyWIOŚPolicjaStraż pożarnaochrona środowiskaRtęć
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Jak długo z tym walczył? Drzemka prezydenta pod lupą mediów
Maciej Wacławik
imageTitle
Reprezentacyjny bramkarz zakończył karierę. Nie zagra w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia
Śrubokrętem uszkodził dwa auta. "Z zazdrości"
Łódź
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
"Kalejdoskop dziwnych postaci". Kto sprzeciwia się ustawie o kryptoaktywach?
Polska
shutterstock_2554820441
Kupujemy to naszym bliskim na potęgę. A potem trafiają do szpitala
Agata Daniluk
Grzegorz Braun
Delegalizacja partii Brauna? "Trwa kalkulacja polityczna w obozie władzy"
Polska
Witold K. na spotkaniu w Białymstoku
Witold K. na spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Służby prasowe odpowiadają
Szymon Żyśko
Karambol na autostradzie A 4
Dwie osoby zginęły na A4. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa
Opole
Putin i Uszakow podczas rozmów z Witkoffem
"Putin nie chce żadnego pokoju", a "Rosja próbuje podzielić NATO"
Świat
Mgła, zima
Alarmy IMGW. Tam będzie niebezpiecznie
METEO
Na stacji płacił za paliwo falsyfikatami
Miał plik fałszywych 100-złotówek. Pracownik stacji wezwał policję
WARSZAWA
Szef MSWiA Marcin Kierwiński
"25 magazynów tylko w tym roku"
Polska
imageTitle
Nagle przerywa karierę i ostrzega innych. "Zbyt długo znęcałam się nad swoim ciałem"
EUROSPORT
Przejście pod Alejami Jerozolimskimi
"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"
Piotr Bakalarski
Zełesnki w Brukseli
Gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. UE chce zabezpieczyć dwie trzecie jej finansów
Świat
Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata
BIZNES
imageTitle
Pokonał wielkiego O'Sullivana. Musiał szukać nowego noclegu
EUROSPORT
Caracas
"Jeśli zamierzasz wypowiedzieć wojnę, język ma znaczenie". Czym jest Kartel Słońc
Maciej Wacławik
Miś Bradfield
Zaginął podczas wyprawy w kosmos. Szukają go od prawie miesiąca
METEO
Jun Suk Jeol i Kim Keon Hi
15 lat dla byłej pierwszej damy? Ruch prokuratury, długa lista zarzutów
Świat
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Minister nie chce zakazu na stacjach. "Może spowodować wzrost cen"
BIZNES
imageTitle
Nagle "odesłali do domu" legendę klubu
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
Politycy PiS zmieniają zdanie po wecie. Dlaczego?
Polska
Atak na aktywistki w Gryfinie
Aktywiści zostali zaatakowani. Prokuratura oskarża członków Ruchu Obrony Granic
Szczecin
Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Hulajnogą po ekspresówce. "Nie wierzyłem własnym oczom". Nagranie
Trójmiasto
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
"Utrudniony kontakt" z dyżurnym ruchu, pociągi opóźnione
Poznań
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
"Zignorowała czerwone światło na sygnalizatorze"
WARSZAWA
shutterstock_2641583929
Zespół Trójstronny nie przyniósł przełomu. "Strona rządowa nie ma żadnej propozycji"
Piotr Wójcik
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
BIZNES
17-latek odpowie przed sądem
17-latek groził chłopcu pobiciem, ten zabierał oszczędności mamy i babci
Opole

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica