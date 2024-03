czytaj dalej

Daniel Obajtek w 2021 roku uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, na którym omawiane były państwowe tajemnice objęte klauzulą "ściśle tajne" - donosi Onet. Portal pisze, że ówczesny prezes Orlenu "nie posiadał wydawanego przez ABW certyfikatu dostępu do informacji niejawnych", a polecenie, by dopuścić Obajtka do największych tajemnic państwowych "miał wydać Jarosław Kaczyński".