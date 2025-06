Uderzył w przydrożną kapliczkę, dalszą jazdę uniemożliwili mu świadkowie

Bedą zmiany w przepisach o konfiskacie aut pijanym kierowcom. Nowe prawo jest od niecałego miesiąca Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 22 czerwca, w miejscowości Stobiecko Szlacheckie pod Radomskiem. Świadkowie zauważyli ciężarówkę, której kierowca podczas wykonywania manewru skrętu zjechał z drogi i uszkodził przydrożną kapliczkę.

Świadkowe wyjęli kluczyki i wezwali policję

Jak informuje aspirant Dariusz Kaczmarek, zaniepokojeni mieszkańcy ruszyli sprawdzić, co się stało. Po podejściu do pojazdu okazało się, że kierowca jest kompletnie pijany. Świadkowie wyciągnęli kluczyki ze stacyjki i wezwali patrol policji. - Na miejsce przybyli funkcjonariusze radomszczańskiej drogówki. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 45-letni obywatel Bułgarii miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pojazd został zabezpieczony i odholowany - przekazuje policjant.

O krok od tragedii w Stobiecku Szlacheckim pod Radomskiem Źródło: KPP w Radomsku

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 45-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.