Hulajnogą po autostradzie. Tak mu podpowiedziała nawigacja
Do zdarzenia doszło 5 września, około godziny 13 na wysokości miejscowości Stobiecko Szlacheckie. Policjanci patrolujący autostradę A1 zauważyli młodego mężczyznę jadącego pasem awaryjnym drogi na hulajnodze elektrycznej.
Tak mu podpowiedziała nawigacja
Policjanci zatrzymali kierującego jednośladem. Był to 20-letni obcokrajowiec. - Powiedział, że od niedawna przebywa w Radomsku. Nawigacja skierowała go na autostradę, wskazując najkrótszą i najszybszą drogę pomiędzy Radomskiem a Kamieńskiem - poinformowała podinspektor Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej policji.
20-latek bezpiecznie opuścił autostradę i dalszą jazdę kontynuował trasą wskazaną przez policjantów.
- Autostrady i drogi ekspresowe nie są przeznaczone dla wszystkich uczestników ruchu. Obowiązują na nich szczególne zasady, a poruszanie się po nich pieszych, rowerów, motorowerów, pojazdów wolnobieżnych, zaprzęgów oraz hulajnóg elektrycznych jest zabronione - przypomniała oficer prasowa policji w Radomsku.