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Łódź

Hulajnogą po autostradzie. Tak mu podpowiedziała nawigacja

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20-latek jechał autostradą A1 na hulajnodze
Policjant o niebezpiecznych zachowaniach użytkowników hulajnóg
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Radomsku
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Policjanci z Radomska zatrzymali 20-latka, który jechał autostradą A1 na hulajnodze elektrycznej. Mężczyzna przekazał, że mieszka w Polsce od niedawna, a trasę podpowiedziała mu nawigacja.

Do zdarzenia doszło 5 września, około godziny 13 na wysokości miejscowości Stobiecko Szlacheckie. Policjanci patrolujący autostradę A1 zauważyli młodego mężczyznę jadącego pasem awaryjnym drogi na hulajnodze elektrycznej.

Tak mu podpowiedziała nawigacja

Policjanci zatrzymali kierującego jednośladem. Był to 20-letni obcokrajowiec. - Powiedział, że od niedawna przebywa w Radomsku. Nawigacja skierowała go na autostradę, wskazując najkrótszą i najszybszą drogę pomiędzy Radomskiem a Kamieńskiem - poinformowała podinspektor Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej policji.

20-latek jechał autostradą A1 na hulajnodze
20-latek jechał autostradą A1 na hulajnodze
Źródło zdjęcia: KPP w Radomsku

20-latek bezpiecznie opuścił autostradę i dalszą jazdę kontynuował trasą wskazaną przez policjantów.

- Autostrady i drogi ekspresowe nie są przeznaczone dla wszystkich uczestników ruchu. Obowiązują na nich szczególne zasady, a poruszanie się po nich pieszych, rowerów, motorowerów, pojazdów wolnobieżnych, zaprzęgów oraz hulajnóg elektrycznych jest zabronione - przypomniała oficer prasowa policji w Radomsku.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
RadomskoPowiat radomszczańskiŁódzkiewojewództwo łódzkieAutostrada A1Policjaruch drogowyHulajnogi elektryczneHulajnogi
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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