Bus wbił się w tył ciężarówki. Nie żyje 49-letnia kobieta
Do tego tragicznego zdarzenia doszło około godziny 1 w nocy na wysokości miejscowości Stobiecko Szlacheckie pod Radomskiem. Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch pojazdów.
Bus wbił się w tył ciężarówki. Nie żyje 49-latka
Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Więcej o okolicznościach zdarzenia mówi policja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni mieszkaniec województwa opolskiego jadąc autostradą w kierunku Katowic, nie obserwował w należyty sposób jazdy i nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go samochodu ciężarowego, w konsekwencji czego doszło do zderzenia tych pojazdów - relacjonujepodinspektor Aneta Wlazłowska z KPP w Radomsku.
I dodaje: - W wyniku tego zdarzenia na miejscu śmierć poniosła 49-letnia kobieta, mieszkanka województwa opolskiego, dwie kolejne osoby zostały przetransportowane do szpitala.
Utrudnienia na autostradzie A1 trwały kilka godzin Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.