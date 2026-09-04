Łódź Bus wbił się w tył ciężarówki. Nie żyje 49-letnia kobieta Oprac. Piotr Krysztofiak |

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Radomskiem Źródło wideo: KP PSP w Radomsku Źródło zdj. gł.: KPP w Radomsku

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Do tego tragicznego zdarzenia doszło około godziny 1 w nocy na wysokości miejscowości Stobiecko Szlacheckie pod Radomskiem. Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch pojazdów.

Bus wbił się w tył ciężarówki. Nie żyje 49-latka

Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Więcej o okolicznościach zdarzenia mówi policja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni mieszkaniec województwa opolskiego jadąc autostradą w kierunku Katowic, nie obserwował w należyty sposób jazdy i nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go samochodu ciężarowego, w konsekwencji czego doszło do zderzenia tych pojazdów - relacjonujepodinspektor Aneta Wlazłowska z KPP w Radomsku.

I dodaje: - W wyniku tego zdarzenia na miejscu śmierć poniosła 49-letnia kobieta, mieszkanka województwa opolskiego, dwie kolejne osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Radomskiem Źródło zdjęcia: KPP w Radomsku

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Radomska Źródło zdjęcia: KP PSP w Radomsku

Utrudnienia na autostradzie A1 trwały kilka godzin Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.