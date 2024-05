czytaj dalej

Nie planujemy tego, co będziemy jedli, co będziemy kupowali, ile będzie potrzebować i czy domownicy to zjedzą - powiedział na antenie TVN24 wiceprezes Banku Żywności we Wrocławiu Błażej Krasoń, odnosząc się do ogromnej skali marnowania żywności. Edukatorka ekologiczna Jagna Niedzielska zwracała natomiast uwagę, że za większość wyrzucanego jedzenia odpowiadają konsumenci.