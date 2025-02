Walka z czasem i chwile grozy na przejeździe kolejowym

Co robić, gdy auto stanie na torach? - Natychmiast opuść pojazd! Oczywiście zabierz ze sobą pasażerów! - Wezwij pomoc - zadzwoń pod 112 i podaj numer przejazdu z Żółtej Naklejki – nawet jeśli wydaje Ci się, że nie ma czasu, służby mogą wstrzymać ruch pociągów. - Nie ryzykuj życia! Nie da się go zastąpić - samochód już tak. Jeżeli dojdzie do awarii auta na przejeździe, a jest Was kilkoro, podzielcie się zadaniami. Niech jedna osoba zadzwoni pod numer alarmowy 112 i poda lokalizację przejazdu z Żółtej Naklejki. Druga osoba w tym czasie może zadbać o pozostałych towarzyszy podróży i pomóc im opuścić pojazd. Pamiętaj, nigdy nie ryzykuj swoim życiem i zdrowiem. Bezpieczeństwo przede wszystkim!