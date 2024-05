W Boże Ciało ulice Spycimierza (woj. łódzkie), jak co roku, pokryły bzy, jaśminy, peonie i wszystkie inne kwitnące w maju i czerwcu kwiaty. Mieszkańcy układają z nich słynne dywany.

Do Spycimierza w Boże Ciało przyjeżdżają tłumy turystów z całego kraju, żeby zobaczyć jedyny w swoim rodzaju dywan kwiatowy. Jego układanie trwa cały dzień i wymaga zerwania ponad 15 tys. roślin.

"Spycimierski dywan kwiatowy" usypywany jest najczęściej z kolorowych płatków oraz całych kwiatów ogrodowych i polnych. Są to kwiaty dzikich róż, czerwonych polnych maków, modrych chabrów, jaśminów, rumianków, bzów, kosaćców, białej i kolorowej akacji, żarnowca, piwonii, koralowej kaliny i kolorowych łubinów.

Do dekoracji używane są nie tylko kwiaty, ale i szyszki, liście paproci, palmy, kwiaty i liście kasztanowca, mech, bukszpan, pałka wodna, kora, nasiona różnych roślin i pocięta trawa - wszystko, co pięknie wygląda i pachnie, w zależności od pomysłu twórców. Wzory i formy ich wykonania każdego roku różnią się od siebie i zależą od inwencji autorów danej kompozycji.

Tradycja na liście UNESCO

Od 2021 roku tradycja układania dywanów została wpisana na światową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Decyzję o wpisie podjął Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas 16. sesji w Paryżu. Przy tej okazji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślało, że "tradycja dywanów kwiatowych, która towarzyszy procesjom Bożego Ciała, istnieje na ziemiach polskich nieprzerwanie od ponad 200 lat".

"Utworzenie dywanu usypanego z tysięcy kwiatów w trakcie procesji Bożego Ciała nawiązuje do tradycji średniowiecznej, kiedy to królewskie ogrody przekazywały na rzecz Kościoła kwiaty, które miały posłużyć do przyozdobienia katedr dla uświetnienia uroczystości" - wskazano wtedy w ministerialnym komunikacie.