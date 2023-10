Wysoki mandat lub sprawa w sądzie za nieusunięcie banerów wyborczych. Sprzątanie po kampanii

Niecały miesiąc został kandydatom na posłów i senatorów na posprzątanie swoich banerów i plakatów wyborczych z przestrzeni publicznej w miastach. Jak informują strażnicy miejscy, jeśli nie znikną one w wyznaczonym terminie, komitetom wyborczym grożą mandaty lub skierowanie sprawy do sądu.

Grzywna za nieposprzątanie banerów wyborczych

Reporter TVN24 Piotr Borowski rozmawiał z Markiem Marusikiem ze straży miejskiej w Łodzi. Funkcjonariusz podkreślał, że wszystkie materiały wyborcze muszą zniknąć z przestrzeni publicznej w ciągu 30 dni od zakończenia wyborów . - Od 16 października biegnie 30-dniowy termin, w którym pełnomocnicy komitetów wyborczych są zobowiązani do usunięcia wszystkich materiałów wyborczych, które umieszczali. Jeżeli pełnomocnik nie usunie tego plakatu w tym czasie, to jest to już wykroczenie, za które grozi grzywna w postaci mandatu karnego do 500 złotych, a jeśli sprawa trafiłaby przed oblicze sądu, wówczas grzywna może wynieść nawet pięć tysięcy złotych - wyjaśniał Marusik.

Śląsk. Kandydaci usuwają banery

W województwie śląskim sytuacja wygląda trochę inaczej niż w Łodzi. Tam - jak relacjonował reporter TVN24 Jerzy Korczyński - plakaty powoli zaczynają znikać z przestrzeni publicznej. W niektórych przypadkach usuwają je sami kandydaci. Wśród nich jest poseł Michał Gramatyka. - Na razie mam tak, że gdzie przejeżdżam i widzę swój wiszący baner, to staram się wysiąść z samochodu i go zdjąć. Natomiast skierowałem też do wyborców apel na Facebooku, że jeżeli ktoś widzi taki baner bezpański, to również może go zdjąć i mi dostarczyć, albo przekazać na schronisko dla zwierząt - powiedział parlamentarzysta. Jak podkreślił w mediach społecznościowych, jego "banery można zdejmować i przekazywać komu trzeba". "Znam jednego kolesia, który mojej facjaty używa w charakterze obrusu na ogrodowy stolik" - stwierdził poseł.