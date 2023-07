"Bardzo przykra sytuacja". Kuria potwierdza aresztowanie księdza. Media: chodzi o narkotyki

czytaj dalej

Na greckiej wyspie Rodos trwa walka z pożarami. Na lokalnym lotnisku wielu turystów z Polski oczekuje na powrót do kraju. - Nie mamy dostępu do leków. Dzieci wymiotują, bo nie mają swoich leków - mówiła w TVN24 pani Magdalena, która z rodziną oczekuje na lot do domu. Tłumaczyła, że godzinę wylotu przekładano już kilkukrotnie. - Nikt nic nie wiedział, kompletnie zero informacji - powiedziała.