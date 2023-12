Skończyła pracę i z pomocą nawigacji chciała dojść do domu. Szła po autostradzie

czytaj dalej

Pięciu chuliganów usiłowało zniszczyć świecznik chanukowy stojący na ul. Oławskiej we Wrocławiu - poinformował w mediach społecznościowych Jacek Sutryk, prezydent miasta. "Wierzyłem do końca, że nikt nie będzie chciał i nawet przez myśl mu nie przejdzie by 'dorównać' posłowi Braunowi i jego gaśnicy sprzed kilku dni w polskim Parlamencie. Myliłem się jednak" - przekazał we wpisie. Moment zdarzenia uchwyciły kamery monitoringu.