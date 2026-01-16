Cztery kobiety i niemowlę trafiły do szpitala. Tlenek węgla w mieszkaniu

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki tlenku węgla?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek wczesnym popołudniem z jednego z domów jednorodzinnych przy ulicy Sosnowej w Skierniewicach nadeszło zgłoszenie dotyczące zachorowania. Na miejsce pojechał zespół ratownictwa medycznego. Urządzenia pomiarowe ratowników wskazały, że w budynku unosi się tlenek węgla.

Załoga ambulansu wezwała na miejsce strażaków. - Potwierdziliśmy, że w budynku unosi się niebezpieczne stężenie tlenku węgla. Wyłączyliśmy z użytkowania instalację grzewczą - powiedział tvn24.pl st. kpt. Bartłomiej Wójcik, oficer prasowy skierniewickiej straży pożarnej.

Do szpitala trafiło pięć osób z objawami zatrucia tlenkiem węgla, wszystkie były jednak przytomne. - To cztery kobiety w wieku 17, 27, 49 i 83 lat, a także miesięczne niemowlę, dziewczynka - dodał st. kpt. Wójcik.

"Cichy zabójca"

Czad, czyli tlenek węgla, to bezwonny i bezbarwny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw. Nazywany jest "cichym zabójcą", ponieważ bardzo trudno jest go wykryć samodzielnie.

"Czad zabija powoli, w ciszy. Chcemy, żeby był głośny" Źródło: Katarzyna Kolbus | Fakty po południu

Czad dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie zaburza dystrybucję tlenu dostarczanego do całego organizmu przez krew. Duże stężenie tlenku węgla może być śmiertelnie niebezpieczne.

Objawy zatrucia czadem to: ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, senność, nudności, zaburzenia orientacji, trudności z oddychaniem, przyspieszony i nieregularny oddech, utrata przytomności.

Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć Źródło: PAP

OGLĄDAJ: TVN24 HD