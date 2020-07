Lekarz nie podjął decyzji o cesarce, "w krytycznym momencie opuścił szpital". Staś nigdy nie będzie zdrowy

Sprawę bada prokuratura 27.04. | - To potworny cios. Tym boleśniejszy, że nikt się go nie spodziewał - mówi pełnomocnik rodziców Stasia, który po cesarskim cięciu był tak niedotleniony, że najpewniej będzie już zawsze niepełnosprawny. - To wina naszego lekarza - przyznaje szpital. TVN24 Łódź