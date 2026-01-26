W klapkach przyjechał złożyć zawiadomienie. Zbadali go alkomatem

Do zdarzenia doszło w Skierniewicach Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 25 stycznia w Skierniewicach. Około godziny 6 do Komendy Miejskiej Policji zgłosił się 51-letni mężczyzna, który chciał złożyć zawiadomienie. W trakcie rozmowy policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu, dodatkowo mężczyzna miał na nogach klapki.

Przyjechał sam. Miał półtora promila alkoholu w organizmie

Jak informuje młodszy aspirant Aneta Placek ze skierniewickiej policji, funkcjonariusze postanowili sprawdzić monitoring znajdujący się na budynku komendy. - Jak się okazało, mężczyzna przyjechał na miejsce sam, kierując pojazdem marki Toyota. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 51-latek miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Pił całą noc. W pewnym momencie przestał i wszczął awanturę. Następnie opuścił mieszkanie, zabierając kluczyki do samochodu i udał się bezpośrednio do komendy w Skierniewicach - przekazuje policjantka. Z mężczyzną wykonano na miejscu czynności, dodatkowo zatrzymano mu prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.