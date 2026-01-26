Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

W klapkach przyjechał złożyć zawiadomienie. Zbadali go alkomatem

Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Skierniewicach
Źródło: Google Earth
51-letni mieszkaniec Skierniewic (Łódzkie) przyjechał do miejscowej komendy złożyć zawiadomienie. Jak się okazało, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło 25 stycznia w Skierniewicach. Około godziny 6 do Komendy Miejskiej Policji zgłosił się 51-letni mężczyzna, który chciał złożyć zawiadomienie. W trakcie rozmowy policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu, dodatkowo mężczyzna miał na nogach klapki.

Przyjechał sam. Miał półtora promila alkoholu w organizmie

Jak informuje młodszy aspirant Aneta Placek ze skierniewickiej policji, funkcjonariusze postanowili sprawdzić monitoring znajdujący się na budynku komendy. - Jak się okazało, mężczyzna przyjechał na miejsce sam, kierując pojazdem marki Toyota. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 51-latek miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Pił całą noc. W pewnym momencie przestał i wszczął awanturę. Następnie opuścił mieszkanie, zabierając kluczyki do samochodu i udał się bezpośrednio do komendy w Skierniewicach - przekazuje policjantka. Z mężczyzną wykonano na miejscu czynności, dodatkowo zatrzymano mu prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Udostępnij:
TAGI:
SkierniewiceŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaAlkoholWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
imageTitle
Polska pierwszy raz wystawi pełną olimpijską drużynę
EUROSPORT
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim
Sikorski u Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał Australian Open?
EUROSPORT
Elbląg. Autobus miejski w rowie
Autobus miejski w rowie, są poszkodowani
Elbląg
Konkubent matki podejrzany o przemoc wobec dziecka
Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia
Trójmiasto
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej
To "najbardziej niebezpieczni uczestnicy ruchu drogowego". Żurek zapowiada "reakcję państwa"
Polska
Sierżant Justyna Kryszak, tubiska Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Wojskowa tubistka z hitem Finału WOŚP. Wcześniej zagrała w przeboju Rosalii
Ewa Żebrowska
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Alpakom zima niestraszna. Mają "naturalną kurtkę" z oddychającej wełny
WARSZAWA
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Prawie osiem godzin opóźnienia. Gołoledź paraliżuje kolej
METEO
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas kąpieli stracił przytomność
Wrocław
imageTitle
Kompromitacja Polaków. "Wyglądali jak nowicjusze"
EUROSPORT
shutterstock_1411337372
Poczta Polska z blisko milionową karą
BIZNES
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Nie tylko opady marznące. Jak jeszcze zagrozi nam pogoda
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Darmowy bagaż podręczny w tanich liniach?
BIZNES
Oblodzone molo w Sopocie
Molo w Sopocie zamknięte do odwołania. Nie tylko ono
METEO
Rażące zaniedbania w gospodarstwie. Bydło trzymano w brudnych budynkach bez wody i jedzenia
Jedne trzymane były na krótkich łańcuchach, inne stały w ciemnościach
Białystok
shutterstock_1105232564
Marka PGNiG znika z rynku. Co z klientami?
BIZNES
Kot (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcanie się nad kotami i fikcyjne zbiórki
Wrocław
Wypadek na autostradzie A4 pod Tarnowem
Samochód obrócił się na autostradzie, cztery osoby poszkodowane
Kraków
Pracownik serwisu samochodowego pokonał część trasy do pracy na łyżwach
Do pracy przyjechał na łyżwach. Nagranie
Poznań
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Wyłudzone pieniądze lokowali głównie w kryptowalutach
Łódź
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Chodnik jak zamarznięta rzeka. Pokazujecie Polskę skutą lodem
METEO
imageTitle
Gwiazda norweskich skoków nie jedzie na igrzyska
EUROSPORT
imageTitle
Sinner gładko ograł przyjaciela. "To komplikowało sprawę"
EUROSPORT
Alex Pretti otoczony przez funkcjonariuszy
Analiza nagrań zabójstwa sekunda po sekundzie. Co stało się w Minneapolis?
Świat
Jadwiga Żak-Stewart
Zmarła najstarsza Polka
Polska
imageTitle
Szok w Warszawie. Trener zrezygnował z pracy w ekipie wicelidera
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł jeden z najważniejszych działaczy polskiego kolarstwa
EUROSPORT
shutterstock_712532167
Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy
BIZNES
40‑latek aresztowany po ataku nad jelczańskim stawem
"Wyjaśnianie nieporozumień" i brutalny atak młotkiem ciesielskim
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica