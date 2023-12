Porwanie 19-latki. Zatrzymano trzech obywateli Gruzji

Policjanci zatrzymali trzech obywateli Gruzji podejrzanych o porwanie 19-latki. Mężczyźni mieli uprowadzić swoją ofiarę z jej mieszkania w Skierniewicach (woj. łódzkie), a później więzić na terenie Wieruszowa. Wszyscy trafili do aresztu. Grozi im do pięciu lat więzienia.

19-latka wywieziona 180 kilometrów od domu

Policjanci ustalili dane mężczyzn podejrzewanych o porwanie kobiety oraz pojazdu, jakim się poruszali. Nawiązali również kontakt z policjantami z innych komend oraz ze Strażą Graniczną. Do kobiety przetrzymywanej siłą na terenie oddalonego od Skierniewic o 180 km Wieruszowa policjanci dotarli w ciągu pięciu godzin. - Szereg sprawdzeń i współdziałanie funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzn w jednym z mieszkań na terenie Wieruszowa. Gruzini w wieku 33, 37 i 38 lat zostali przewiezieni do Skierniewic, gdzie trafili do policyjnego aresztu - przekazała rzeczniczka skierniewickiej policji st. sierż. Aneta Placek-Nowak.