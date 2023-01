Jechał rowerem na mszę świętą, został potrącony. Zarzuty dla kierowcy

Sąd w Skierniewicach (Łódzkie) aresztował na trzy miesiące 26-latka, który potrącił na przejściu dla pieszych 82-letniego księdza. Duchowny wjechał na przejście rowerem. Kierowca, który go potrącił był pijany. - Miał 0,7 promila alkoholu w organizmie i to stężenie cały czas rosło - informuje prokuratura. Duchowny przebywa w szpitalu.

Do zdarzenia doszło w piątek (30 grudnia) na skrzyżowaniu ulic Strobowskiej i Granicznej w Skierniewicach. - Z ustaleń policjantów wynika, że 26-letni mężczyzna jadący renault kangoo potrącił 82-latka, który przejeżdżał rowerem przez przejście dla pieszych - relacjonuje nadkomisarz Magdalena Studniarek ze skierniewickiej policji. Dodaje, że rowerzysta w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. - Okazało się, że sprawca wypadku był w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało w jego organizmie ponad pół promila alkoholu - przekazuje Studniarek.

Okazało się, że rowerzysta to ksiądz z jednej z miejscowych parafii. Mężczyzna trafił do szpitala. "Jadąc do kościoła na wieczorną mszę św. uległ wypadkowi i przebywa w szpitalu w ciężkim stanie" - poinformowała parafia w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono apel o modlitwę za rannego kapłana.