Sąd rodzinny zadecydował o przyszłości 14-latka, który postrzelił młodszą siostrę

Sąd rodzinny w Skierniewicach (woj. łódzkie) zadecydował o tym, że 14-latek, który postrzelił swoją siostrę, może wrócić do domu i ma być pod nadzorem matki. Raniona z karabinu typu Mauser 11-letnia dziewczynka jest pod opieką lekarzy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wcześniej ojciec rodzeństwa został zatrzymany i usłyszał zarzut bezprawnego posiadania broni i amunicji. Mężczyzna przyznał się do winy.

Sąd zdecydował także, że 14-latek może wrócić do domu. Ma pozostać pod nadzorem odpowiedzialnym matki, która co trzy miesiące musi informować o jego zachowaniu.

11-latka w ciężkim stanie

Do zdarzenia doszło we wtorek (31 stycznia) po południu w małej miejscowości w powiecie skierniewickim. Na poddaszu domu jednorodzinnego znajdowało się rodzeństwo - 14-latek i jego młodsza o trzy lata siostra. W pewnym momencie chłopiec postrzelił dziewczynkę z broni palnej. Dziecko zostało przetransportowane do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie przeszło wielogodzinną operację.