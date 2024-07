Po dachowaniu wydostał się z auta i próbował uciekać pieszo

Do zdarzenia doszło w czwartek (11 lipca) podczas przeprowadzanej kontroli prędkości przez policjantów ze Skierniewic. - Około godziny 22.40 na wiadukcie zmierzyli prędkość Jaguara, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość, jadąc 107 km/h. Kierujący zjechał z wiaduktu i zatrzymał się do kontroli w zatoce przy ulicy Sobieskiego. Podczas podejścia kontrolującego policjanta do pojazdu, ten nagle ruszył i rozpoczął ucieczkę - przekazał komisarz Robert Zwoliński z Policji Łódzkiej.