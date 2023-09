Rodzina spłonęła w aucie. Policja potwierdza udział drugiego samochodu. Nowe nagranie

Nie milkną echa po tragicznym wypadku na autostradzie A1 w Sierosławicach pod Piotrkowem Trybunalskim (woj. łódzkie), w którym spłonęła trzyosobowa rodzina. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego, ale o szczegółach - takich jak to, że w zdarzeniu brały udział dwa samochody - zarówno policja, jak i prokuratorzy nie informowali przez kilka dni "z uwagi na dobro postępowania". Swoje śledztwo natomiast prowadzą internauci, publikując w sieci coraz więcej nagrań ze zdarzenia. Interpelację w sprawie wypadku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyła posłanka Hanna Gill-Piątek.

"Najechanie samochodu na tył pojazdu poprzedzającego"

Więcej tuż po zdarzeniu mogliśmy dowiedzieć się od straży pożarnej. - Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 19.57, na miejscu pierwsze zastępy pojawiły się 12 minut później i zastały samochód osobowy stojący na pasie awaryjnym tyłem do kierunku jazdy. Był całkowicie objęty pożarem. 200 metrów dalej stał drugi samochód marki BMW, którym jechało dwóch 32-latków i 36-latek. Na odcinku około 500 metrów były rozsypane elementy karoserii samochodowej - opisywał młodszy brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. I dodawał: - Po ugaszeniu płonącego samochodu strażacy znaleźli całkowicie zwęglone ciała trzech osób. Jak później przekazały służby, w aucie zginął mężczyzna, kobieta i dziecko. Dwóch z trzech mężczyzn, którzy podróżowali BMW, trafiło do szpitala. Strażacy zakładali wstępnie, że przypuszczalną przyczyną zdarzenia było najechanie samochodu na tył pojazdu poprzedzającego. Na zdjęciach opublikowanych przez służby widać rozbity przód BMW.

Rodzina szuka świadków. Nowe nagrania

Na profilach serwisów "Stop Cham" i "Bandyci drogowi" w mediach społecznościowych w ubiegłym tygodniu pojawił się apel rodziny zmarłych do świadków wypadku. "Rodzina Patryka, Martyny oraz pięcioletniego Oliwiera poszukuje prawdy. Może ktoś jechał 16 września autostradą A1, około godziny 19:00 i zwrócił uwagę na zachowanie kierowcy bmw. Jedyny świadek zdarzenia potwierdza, że chwilę przed wypadkiem zwróciła jego uwagę ogromna prędkość kierowcy bmw, mimo że takich rzeczy normalnie się nie dostrzega, gdy ktoś jedzie po przeciwnej stronie" - przekazano we wpisie "Bandytów drogowych" na Facebooku. Apel przyniósł efekt, w weekend w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się kolejne filmiki z A1. Serwis Stop Cham, pokazał nagranie, na którym widać jadące z dużą prędkością bmw. Chwilę później na nagraniu widać skutki wypadku - na drodze leży mnóstwo części karoserii, w oddali widać płonący samochód.

Z redakcją Kontaktu 24 , skontaktował się mężczyzna, który zarejestrował na kamerce samochodowej moment zdarzenia. - Około 19:50 wjechałem na autostradę A1 w kierunku Łodzi. Wraz z partnerką odwoziliśmy znajomych, ja kierowałem. Normalnie nie zwracam uwagi na samochody jadące w przeciwnym kierunku, wiadomo, że niektórzy jeżdżą szybciej, ale akurat w tym wypadku naszą uwagę, co słychać zresztą na nagraniu, zwróciło pędzące z ogromną prędkością auto. Kilka sekund później doszło do wypadku - relacjonował mężczyzna.

Poselska interpelacja

W związku ze zdarzeniem na autostradzie A1 i sposobem informowania o nim służb interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyła posłanka Hanna Gill-Piątek. "Składam interpelację w sprawie wypadku na autostradzie A1, wskutek którego żywcem spłonęła cała rodzina. Zadaje pytania o powody szokującego zachowania policji, która mimo nagrań i zeznań świadków ignoruje fakt, że w ich samochód pełnym pędem wjechało BMW. Śledztwo powinno być objęte nadzorem" - czytamy we wpisie posłanki na portalu X (Twitter).

Jak policja i prokuratura informowały o wypadku?

Prokurator Piotr Cegiełka poprosił o wiadomość z pytaniami na e-maila. Dzień później, przesłał do tvn24.pl komunikat, w którym potwierdził, że trwa śledztwo w sprawie spowodowania wypadku komunikacyjnego, ale nie było w nim słowa o tym, że w zdarzeniu brały udział dwa samochody. "Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi postępowanie dotyczące wypadku drogowego zaistniałego w dniu 16 września 2023 roku na autostradzie A1. Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 177 § 2 kk. W zdarzeniu śmierć na miejscu poniosły trzy osoby, których tożsamość została ustalona. Ponadto dwie inne osoby doznały obrażeń ciała, których stopień zostanie ustalony w toku śledztwa. Trwa ustalanie okoliczność, w jakich doszło do wypadku. Na chwilę obecną postępowanie prowadzone jest w sprawie. Z uwagi na dobro postępowania, na obecnym etapie nie będą udzielane bardziej szczegółowe informacje co do dokonanych ustaleń faktycznych" - czytamy w komunikacie prokuratury z 19 września. Nasi dziennikarze chcieli spotkać się dzisiaj z prokuratorem Piotrem Cegiełką. Podczas rozmowy telefonicznej poinformował, że nie będzie miał czasu w związku z obowiązkami służbowymi.