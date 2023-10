"Rzeczpospolita": są dwie sprzeczne notatki policyjne po wypadku na A1. Ten wątek bada prokuratura

Jest drugie śledztwo po wypadku na A1

Postępowanie w policji

Postępowanie ekstradycyjne Sebastiana M. w toku

Sebastian M. został zatrzymany 4 października w Dubaju. W jego zatrzymaniu uczestniczyli polscy funkcjonariusze ze specjalnej grupy poszukiwawczej. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Sierosławiu (woj. łódzkie), do którego doszło w połowie września. W wypadku zginęła trzyosobowa rodzina, której auto stanęło w płomieniach. Tego samego dnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał, że podpisał wniosek o ekstradycję do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 32-letniego Sebastiana M. Obrońca M. mecenas Bartosz Tiutiunik powiedział tvn24.pl, że postępowanie ekstradycyjne wobec jego klienta cały czas się toczy. - Nie mam informacji, na jakim to jest etapie. Odsyłam do Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest podmiot, który zainicjował to postępowanie, który wystąpił z wnioskiem i to jest podmiot, który powinien mieć najlepsze i najbardziej precyzyjne informacje o tym postępowaniu, które toczy się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - przekazał Tiutiunik. Na pytanie, co ze złożonym 4 października wnioskiem o wydanie listu żelaznego, który ma pozwolić podejrzanemu na przyjazd do Polski bez groźby trafienia do aresztu, mecenas Tiutiunik odpowiedział: - Wedle mojej wiedzy Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nie wyznaczył terminu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania mojego wniosku. Ja o takim terminie na dziś nie zostałem poinformowany.