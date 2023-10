"Rozważyłbym kwestię, czy nie jest to autostradowy zabójca". Sebastian Majtczak poszukiwany czerwoną notą

Seria pytań do prokuratury o wykonane czynności

Podziękowania od rodziny dla internautów

- Ja mogę ze swojej strony przekazać w imieniu rodziny, że bardzo dziękujemy wszystkim ludziom, wszystkim, których ta tragedia poruszyła. Dostaliśmy ogrom materiałów wideo - nie tylko ja jako pełnomocnik, ale też prokuratura, policja. Także dziękuje za to pospolite ruszenie, to świadczy o nas dobrze, jako o Polakach wrażliwych na takie tragedie. To na pewno przyspieszyło działania prokuratury. Na pewno to śledztwo, które internauci wzniecili, które dawało cały czas taką dynamikę bardzo, bardzo pomogło - podkreślił mecenas Łukasz Kowalski. I dodał: - Rodzina jest pogrążona w głębokim żalu, unika kontaktu, próbuje wrócić do równowagi. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie pożegnała się ze swoimi bliskimi, bo nie było pogrzebów. My cały czas czekamy na ekspertyzy biegłych, cały czas nie wydano rodzinie ciał ofiar, cały czas nie mogą sobie tego bólu uśmierzyć, bo cały czas są w takim zawieszeniu.