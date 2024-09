czytaj dalej

Rafineria pod Moskwą straciła przynajmniej tymczasowo niemal połowę swoich mocy produkcyjnych. To wynik niedzielnego ataku ukraińskich dronów - podały rosyjskie niezależne media, powołując się na doniesienia agencji Reutera. Portal The Moscow Times przekazał, że zakład należący do koncernu Gazpromnieft, dostarcza co trzeci litr benzyny sprzedawanej w Moskwie i jest największym dostawcą ropy dla stołecznych lotnisk.