Mają oświetlać, ogrzewać i pomóc przetrwać zimę. Ukrainki robią świece dla swoich rodaków

Jerzy Owsiak odniósł się w mediach społecznościowych do przyjęcia przez Sejm ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym. Na jej podstawie Centralny Szpital Kliniczny (CSK) MSWiA przekształci się w placówkę badawczą. Szef WOŚP stwierdził, że politycy stworzyli dla siebie "osobny szpital", a utworzenie takiej placówki to "skandal i rozbój w biały dzień". Do tych zarzutów pośrednio odniósł się doktor Artur Zaczyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych CSK MSWiA. Zapewnił, że placówka "dalej będzie szpitalem ogólnodostępnym dla wszystkich Polaków" i "nic się nie zmieni w tej działalności".