Powiesiła kartkę na drzwiach biura posłów PiS. Sąd uznał, że jest winna, ale kary nie wymierzył

"Zaginęły prawa człowieka. Znalazcę prosimy o kontakt" – kartkę z takim napisem Anna Sikora, aktywistka Strajku Kobiet, powiesiła na drzwiach biura posłów Prawa i Sprawiedliwości. Policja ukarała ją za to mandatem. Kobieta odwołała się do sądu. A ten uznał ją za winną, ale odstąpił od wymierzenia kary.

Anna Sikora pod koniec listopada na drzwiach biura europosła Witolda Waszczykowskiego i posłanki Joanny Lichockiej w Sieradzu przykleiła kartkę. Miał na niej znajdować się napis: "Zaginęły prawa człowieka. Znalazcę prosimy o kontakt". Za to kobieta najpierw została przez policję wezwana na przesłuchanie, a potem ukarana grzywną w wysokości 400 złotych. Mandatu jednak nie przyjęła. - Uważałam to za jawną dyskryminację i niesprawiedliwość. Tu nie chodziło o moje przewinienie, ale o to, jaka jestem, co robię i jakie idee za mną stoją – wyjaśniła Sikora w rozmowie z reporterem TVN24. Sprawa została skierowana do sądu. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>