Łódź Zrekonstruowali wizerunek zamordowanego mężczyzny. Jego szczątki odnaleziono 32 lata temu

Do zdarzenia doszło w powiecie sieradzkim Źródło: TVN24 Łódź

Jak informuje w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, 14 styczna 1994 roku dyżurny sieradzkiej komendy został powiadomiony o odnalezieniu zwłok nieznanego mężczyzny w lesie w pobliżu miejscowości Mokre-Zborowskie przy trasie Sieradz - Rossoszyca. Zwłoki ludzkie znajdowały się pod ziemią i ściółką leśną. Przy szczątkach znajdowała się również odzież. W trakcie oględzin zabezpieczono kilkanaście śladów kryminalistycznych, które poddano dalszym badaniom.

Zrekonstruowany wizerunek mężczyzny spod Sieradza Źródło: KWP w Łodzi

Rekonstrukcja wizerunku zamordowanego

KWP w Łodzi przekazuje, że w sprawie powołano biegłego z zakresu genetyki z Instytutu Genetyki Sądowej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w celu wyizolowania profilu DNA. "Specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie zrekonstruowali wizerunek mężczyzny, który publikujemy. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości denata lub okolicznościach jego śmierci proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112 pod nr telefonu 47 841 21 30 w godzinach 7.30-15.30 lub cało dobowo pod nr tel. 112 bądź TELEFON ZAUFANIA 42 651 50 07 Wydziału Kryminalnego" - zaapelowała policja.