Przykleiła kartkę na biurze posłów PiS. Policja chciała ją ukarać, sąd umorzył sprawę

Anna Sikora, aktywistka Strajku Kobiet i działaczka partii Razem stanęła we wtorek przed sądem w Sieradzu za to, że w listopadzie zeszłego roku na biurze posłów Prawa I Sprawiedliwości nakleiła kartkę A4 z hasłem: "Zaginęły prawa człowieka. Znalazcę prosimy o kontakt" oraz "tylko k... nie do PiS-u, bo je znowu dziady zgubią". Kobieta została za to ukarana mandatem, którego nie przyjęła. Sprawa ostatecznie skończyła się przed sądem - ten we wtorek umorzył postępowanie.