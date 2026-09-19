74-latek przechodził przez tory i zawadził rowerem o pędzący pociąg
Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 17.50 w Sieradzu na ulicy Wojska Polskiego. Na numer alarmowy wpłynęła informacja o potrąceniu pieszego przez pociąg. Na miejsce pojechały wszystkie służby.
Zawadził o pociąg rowerem
- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 74-letni mężczyzna przeprowadzający rower przez torowisko w miejscu niedozwolonym, zawadził rowerem o przejeżdżający pociąg Intercity relacji Wrocław Główny - Białystok, w wyniku czego został przewrócony i doznał obrażeń głowy. Pieszy został przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala celem diagnostyki - przekazała nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dokładne okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej w Sieradzu.