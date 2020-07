Wyciągnął z morza tonącą kobietę, pomógł uratować mężczyznę. Na kąpielisku była czerwona flaga

Zgierski policjant spędzający wakacje z rodziną nad morzem wyciągnął z wody tonącą kobietę. Następnie wspólnie z plażowiczami zorganizował specjalny korytarz, aby pomóc w ratowaniu mężczyzny. Oboje weszli do wody mimo czerwonej flagi. Dzięki jego reakcji nie doszło do tragedii.

Andrzej Krukowski 21 lipca był z rodziną i znajomymi na nadmorskiej plaży w Sianożętach w powiecie kołobrzeskim. Około godziny 15 zauważył dwójkę młodych ludzi wchodzących do wody przy falochronie. Zwrócił na nich uwagę, gdyż wchodzili do wody pomimo wywieszonej czerwonej flagi, oznaczającej zakaz kąpieli. Dosłownie po kilku chwilach nadszedł silny wiatr i duża fala, która zepchnęła parę na falochron.

Policjant zorientował się, że kobieta i mężczyzna nie są w stanie wyjść z wody, opadają z sił i zaczynają tonąć. Ruszył na pomoc młodej parze. Asekurowany przez znajomego wskoczył do wody i dopłynął do kobiety, która opadła już z sił. Pomimo trudnych warunków i silnych fal policjant odholował ją do brzegu. Była wystraszona, wycieńczona i podrapana, lecz przytomna. Poobijała się o falochron, ale jej życiu nic już nie groziło.

W morzu został mężczyzna

W morzu, na samym końcu falochronu, został jeszcze mężczyzna. Po chwili na miejsce przybyli ratownicy, którzy popłynęli na ratunek tonącemu. Widząc, jak ciężkie są warunki, aspirant poprosił innych plażowiczów o pomoc w utworzeniu specjalnego korytarza, aby ułatwić działania ratownikom. Kiedy jeden z ratowników wyciągnął tonącego spod powierzchni wody, policjant wspólnie z dwoma innymi mężczyznami podpłynęli do nich i pomogli w wyjściu na brzeg. Na plaży nieprzytomnemu mężczyźnie udzielono pomocy przedmedycznej, a po chwili został on przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala.

Następnego dnia zgierski policjant spotkał się z uratowaną kobietą, która serdecznie mu dziękowała.

Asp. sztab. Andrzej Krukowski to policjant z 21-letnim stażem, na co dzień jest kierownikiem w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Asp. sztab. Andrzej Krukowski

Google

Autor:gp

Źródło: TVN24/Łódzka policja