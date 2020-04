Senator Brejza o "wielkiej aferze w Poczcie Polskiej". Według prokuratury plan sprawców powiódł się częściowo

W poniedziałek senator Krzysztof Brejza poinformował o tym, że Poczta Polska miała stracić 20 milionów złotych. Z jego informacji wynika, że siatka osób "przejęła kody do przesyłania pieniędzy". Sprawę bada łódzka prokuratura. Śledczy w rozmowie z tvn24.pl potwierdzają, że faktycznie doszło do wyłudzenia pieniędzy, ale łupem sprawców padły nieco ponad trzy miliony złotych, z czego większość stracił jeden z banków. Poczta oświadczyła zaś, że "nie doszło do przejęcia żadnych kodów".