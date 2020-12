Pieniądze od rządu są, ale nie dla Łodzi czy Poznania. "Podobny los spotkał inne niepokorne miasta"

- W jednych miastach będą się cieszyć, a w innych nie. Widać wyraźny podział. Tam, gdzie u steru są politycy sympatyzujący z Prawem i Sprawiedliwością lub są bezpośrednio z tej partii powody do radości są. Tam, gdzie włodarze wywodzą się z innych ugrupowań powodów do radości nie ma - relacjonował Piotr Borowski, reporter TVN24. Bo choć do miast, gmin i powiatów województwa łódzkiego pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiły, to jednak niektóre miejsca na mapie regionu zostały pominięte. Wśród nich Łódź, stolica województwa, rządzona przez nastawioną opozycyjnie do działań rządu prezydent Hannę Zdanowską.