Rozbity gang dyrektorek. Wyłudziły blisko 40 milionów złotych Źródło: KWP w Łodzi

28 października roku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi przeprowadzono zsynchronizowane działania na terenie aż 10 województw – łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, pomorskiego i podlaskiego. Zatrzymano tam 13 osób podejrzanych wyłudzenie blisko 40 milionów złotych.

Rozbity gang 13 dyrektorek

Zatrzymane osoby, to kobiety w wieku od 30 do 70 lat, które pełniły funkcje dyrektorek niepublicznych placówek edukacyjnych. - W latach 2016–2023 miały one fałszować dokumentację dotyczącą liczby uczniów, frekwencji oraz innych danych niezbędnych do uzyskania dotacji z jednostek samorządu terytorialnego. Fałszywe informacje trafiały do urzędów, co skutkowało wypłatą nienależnych środków finansowych - opisuje rzeczniczka KWP w Łodzi, nadkomisarz Aneta Sobieraj. W wyniku przeszukań przeprowadzonych w 15 lokalizacjach, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych, zabezpieczono między innymi dokumentację szkolną, księgową i kadrową dotyczącą uzyskiwania i wykorzystania dotacji, sprzęt komputerowy i telefony komórkowe oraz środki pieniężne.

Prokuratorskie zarzuty

Zatrzymane kobiety usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem dotacji z jednostek samorządowych na działalność edukacyjną szkół niepublicznych, z czego uczyniły sobie stałe źródło dochodu. - Dodatkowo odpowiedzą za doprowadzenie jednostek samorządowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wprowadzając w błąd pracowników urzędów co do podstaw wypłaty dotacji, przedkładając nieprawdziwe informacje o faktycznej liczbie uczniów w szkole i ich frekwencji. Łącznie Prokurator przedstawił 79 zarzutów 14 podejrzanym i zastosował wobec wszystkich dozory policyjne, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te mogły wyłudzić co najmniej 39,5 mln zł tytułem nienależnych dotacji oświatowych, przeznaczonych dla niepublicznych szkół - podsumowuje nadkomisarz Aneta Sobieraj. Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.