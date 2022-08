Jechał rowerem trasą S8 z Tomaszowa. Spieszył się do Warszawy na randkę z dziewczyną poznaną przez internet

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego (województwo łódzkie) zatrzymali 27-latka, który jechał drogą ekspresową S8 na rowerze. Tłumaczył funkcjonariuszom, że spieszy się do Warszawy na randkę z nowo poznaną przez internet dziewczyną. Został ukarany kilkoma mandatami na łączną kwotę 3950 złotych.

Do zdarzenia doszło w sobotę (30 lipca) tuż po godzinie 21. Dyżurny policji otrzymał zawiadomienie, że z węzła Tomaszów Centrum na trasę S8 wjechał rowerzysta, który jedzie trasą w kierunku Warszawy. - Amatorem jazdy rowerowej po drodze ekspresowej okazał się 27-letni mieszkaniec gminy Rokiciny, który nie zdawał sobie sprawy z popełnionego wykroczenia i zagrożenia, jakie stwarzał dla siebie, jak i innych uczestników ruchu - mówi asp. sztab. Grzegorz Stasiak z policji w Tomaszowie Mazowieckim. Dodaje, że rower, którym poruszał się mężczyzna, nie był wyposażony w odpowiednie oświetlenie. - 27-latek nie stosował się do wydawanych przez policjantów poleceń i chciał kontynuować jazdę do stolicy.