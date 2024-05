Usłyszał dźwięk ciętego metalu i zobaczył światło latarki pod samochodem

Przed godziną trzecią do dyżurnego policji w Rawie Mazowieckiej zadzwonił właściciel volkswagena, który usłyszał dźwięk ciętego metalu i zauważył światło latarki pod swoim autem zaparkowanym przed posesją. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy kradli katalizatory z zaparkowanych aut.

Do zatrzymania dwóch mężczyzn doszło 20 maja. Policjanci po sygnałach pojechali w okolice ulicy Tuwima, gdzie miało dojść do zgłoszonej sytuacji. - Podczas przejazdu zauważyli jadącego uliczkami renault. Kierujący, był zaskoczony i mocno zdenerwowany. Nie potrafił logicznie wyjaśnić, gdzie jedzie. Jeden z funkcjonariuszy pobiegł pod wskazany adres, gdzie zauważył uciekającego mężczyznę z plecakiem. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez śledczego. Okazało się, że dwaj mieszkańcy województwa mazowieckiego, w wieku 43 i 36 lat, przyjechali do Rawy Mazowieckiej, aby pod osłoną nocy wycinać katalizatory z zaparkowanych aut. Ich łupem padły trzy urządzenia. Wycinanie czwartego uniemożliwili policjanci - opisuje asp. Agata Krawczyk z policji w Rawie Mazowieckiej.