Ukradł rower, bo poznał dwie rowerzystki i chciał do nich dołączyć

Policjanci z Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie) zatrzymali mężczyznę, który ukradł z jednej z posesji rower. 35-latek w rozmowie z funkcjonariuszami, przyznał się do winy i tłumaczył, że zabrał jednoślad, bo chciał dołączyć do dwóch rowerzystek, które były na przejażdżce. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.