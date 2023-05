Jechał pod prąd drogą ekspresową S8 i został nagrany

Do zdarzenia - o którym teraz informuje policja - doszło na początku maja na drodze ekspresowej S8 w okolicach Rawy Mazowieckiej. Do dyżurnego zadzwoniła kobieta jadąca trasą w kierunku Wrocławia, informując, że minęła samochód, który jechał pod prąd. Na miejsce pojechało kilka policyjnych patroli.

Kierowca usłyszał zarzuty i stracił prawo jazdy

Mężczyzna usłyszał zarzuty, a o jego losie zdecyduje sąd. - Kierujący usłyszał zarzut niestosowania się do zakazu wjazdu oraz stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innego niż kolizja drogowa. Za to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mieszkańcowi powiatu tomaszowskiego policjanci zatrzymali prawo jazdy i skierowali wniosek do sądu o ukaranie - przekazuje Krawczyk. 72-latkowi grozi grzywna do 30 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów.