"Rawianka" to bezpłatna gazeta, którą można dostać w siedzibie starostwa powiatowego w Rawie Mazowieckiej i - jak twierdzą opozycyjni samorządowcy - miejscowym szpitalu. Na ośmiu stronach zmieszczono sześć zdjęć "obywatelskiego" kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Czytelnik może zapoznać się z tekstem pełnym zachwytów nad jego programem. Są też pochwały dla starosty, który, jak się okazuje, jest jednocześnie właścicielem pisma - chociaż czytelnik z publikacji tego się nie dowie.

W powiecie rawskim rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Starostą jest 33-letni Adrian Galach, który podczas zeszłorocznych wyborów samorządowych bezskutecznie próbował zostać prezydentem miasta (zajął drugie miejsce zdobywając 36,43 proc. wszystkich głosów). Pan starosta - jak przyznał na sesji rady powiatu, pytany przez opozycyjnych radnych - jest właścicielem "Rawianki". Darmowej gazety, którą można znaleźć w starostwie i szpitalu w Rawie.

- Trudno to coś nazwać gazetą. To po prostu gadzinówka pełna oszczerstw, manipulacji i tępej agitacji wyborczej - mówi nam Grzegorz Stefaniak, radny Trzeciej Drogi.

Okładka gazety należącej do starosty

Jednostronna narracja

Co czytelnik znajdzie w "Rawiance"? Na okładce uwagę czytelnika usiłują zdobyć trzy zapowiedzi tekstów znajdujących się w środku. Pierwszy jest o tym, że "nowy starosta ujawnia straszną prawdę" o rzekomej złej sytuacji finansowej szpitala i powiatu (czytelnik nie dowie się ani tu, ani nigdzie indziej, że "ujawniający prawdę" jest jednocześnie właścicielem gazety.

Drugi tekst prezentuje mężczyzn w zwiewnych szatach z wyciągniętą dłonią. Podpis głosi "Szkoła strachu. Rawę czeka okrutny los niemieckich miast?". Tekst opowiada o tym, że właścicielem jednego z budynków ma być agencja pracy tymczasowej, a to z kolei może oznaczać napływ "zamorskich inżynierów i kardiochirurgów szukających łatwego socjalu i przygód, a nie uczciwej pracy".

Trzeci z reklamowanych na okładce tekstów odnosi się do zbliżających się wyborów prezydenckich: "Prawy czerwcowy - czy mocny kandydat znokautuje chłoptasia?". Lektura jasno wskazuje, że dla autora "silnym kandydatem" jest Karol Nawrockim a "chłoptasiem" - Rafał Trzaskowski. Po otwarciu artykułu rzuca się w oczy dysproporcja pomiędzy "obywatelskim" kandydatam PiS, a jego konkurentami - Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen i Krzysztof Hołownia mają po jednym zdjęciu, Karol Nawrocki ma ich cztery (w tym wydaniu na jego wizerunek można natknąć się w kilku innych miejscach, między innymi w dużym artykule zachwalającym jego program wyborczy).

Sam Nawrocki przedstawiony jest jako "przeciwieństwo Rafała Trzaskowskiego". W gazecie można przeczytać, że "nie jest umoczony w żadne rządowe czy samorządowe ekscesy, nie jest kandydatem zlewaczałych, oderwanych od prawdziwego życia elit".

"Nie epatuje popijaniem reńskiego wina przy dźwiekach Mahlera i lekturze dzieł jakiegoś popapranego francuskiego kryptokomunisty (...) już widzę, jak wychuchany Trzaskowski zarzuca sobie na ramię lodwówkę w wnosi na drugie piętro!" - czytamy w darmowej gazecie.

Tekst kończy się konstatacją, że "taki prezydent, to byłby prezydent!".

Gazeta starosty otwarcie kibicuje Karolowi Nawrockiemu

Tajemniczy redaktor

W gazecie można znaleźć stopkę redakcyjną, gdzie można przeczytać, że "Rawianka" jest bezpłatnym czasopismem Rawy Mazowieckiej i powiatu rawskiego. Wydawcą i redaktorem naczelnym jest Robert Błażejewski. Opozycyjni radni nazywają go "redaktorem widmo".

- Sprawdziliśmy, że właścicielem gazety jest starosta. We wpisach sądu gospodarczego próżno szukać jakichkolwiek informacji na temat pana Błażejewskiego. Nie wiemy, kim jest ten człowiek. Wiemy za to, że działacze PiS udzielający wywiadów w tym wydaniu gazety z jakiegoś powodu nie chcą mówić, komu tego wywiadu udzielili. Być może pan Błażejewski jest kolejnym Tadeuszem Batyrem - dodaje Grzegorz Stefaniak, radny Trzeciej Drogi. Tadeusz Batyr to pseudonim, pod jakim Karol Nawrocki napisał książkę o trójmiejskim gangsterze Nikosiu.

Temat "Rawianki" został poruszony podczas zwołanej w połowie marca sesji rady powiatu.

- Czy to oficjalny tytuł starostwa, skoro jest ono tutaj dystrybuowane? A drugie pytanie jest o status pisma. Udało nam się ustalić, że właścicielem jest Adrian Galach. Panie starosto, czy to aktualne informacje, pan jest właścicielem? - pytał na sesji Tomasz Góraj z Trzeciej Drogi .

- "Rawianka" nie jest organem prasowym starostwa. Nie jest finansowana ze środków publicznych. Jej obecność (w gmachu starostwa - red.) jest na takich zasadach, jak innych czasopism dostępnych w instytucjach publicznych - powiedział starosta.

Potem przyznał, że "formalnie" jest właścicielem pisma - jako osoba fizyczna.

- Tytuł został zarejestrowany w 2019 roku. Obecnie, od kilku numerów, nie jestem wydawcą, ani redaktorem naczelnym. Poleciłem to Robertowi Błażejewskiemu - zapewniał starosta Adrian Galach. Zapowiedział, że "pracuje nad zmianą wpisów i dalszymi zmianami, bo to jest jego prywatna własność".

- Skoro pismo nie jest starostwa, to czemu pracownicy starostwa je dystrybuują? - dopytywał niezależny radny Janusz Cybulski.

- Proszę to pytanie zadać pracownikom - wzruszył ramionami starosta.

Urwana dyskusja

Radni potem bezskutecznie przez jakiś czas próbowali zdobyć namiar od starosty na tajemniczego redaktora Błażejewskiego. Potem do głosu doszedł radny PiS Stanisław Skonieczny, który złożył wniosek o "zamknięcie dyskusji na temat mediów". Dlaczego?

- Gdybyśmy przejrzeli media wam sprzyjające, to też byśmy mieli zastrzeżenia co do ich rzetelności - mówił radny. Potem większość z PiS poparła wniosek o końcu rozmowy na temat "Rawianki".

Opozycyjni radni zwrócili się o zorganizowanie specjalnej sesji rady powiatu, ale przewodniczący rady ten wniosek odrzucił. Zdaniem opozycji - bezprawnie.

- O wszystkim poinformowaliśmy wojewodę, który jednoznacznie stwierdził, że w Rawie łamane jest prawo. Nie pozwolimy tej kwestii zamilczeć. Naszym zdaniem działacze PiS którzy masowo zatrudniani są w starostwie próbują zamienić demokrację w totalitaryzm - kończy Grzegorz Stefaniak, radny Trzeciej Drogi.

Redakcja tvn24.pl bezskutecznie próbowała skontaktować się ze starostą Adrianem Galachem.