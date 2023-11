Szła do domu, zaatakowało ją pięć psów. Pogryziona 30-latka trafiła do szpitala

Jak uniknąć ataku psa? 13.10 | Ograniczone zaufanie, kontrola i nauczenie dziecka szacunku do psa - to zasady, które mogą pomóc uniknąć ataku czworonoga. - Musimy pamiętać, że pies jest drapieżnikiem i ma ogromnie silny instynkt pogoni. Nasze gwałtowne ruchy, nasz piskliwy nagły krzyk, nasz głos mogą sprowokować go do ataku - mówi w rozmowie reporterką TVN24 Katarzyna Smilgin ze szkoły dla psów Kamiga. tvn24