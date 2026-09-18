Łódź Nastolatka zaatakowana w parku miejskim. Areszt dla 40-latka Piotr Krysztofiak |

Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło 16 września wieczorem w parku miejskim w Rawie Mazowieckiej. Jak informowała w komunikacie policja, doszło tam do napaści na małoletnią mieszkankę powiatu rawskiego. "Policjanci, pod nadzorem prokuratury, prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia dokładnego przebiegu oraz wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania, a przede wszystkim konieczność ochrony małoletniej, na obecnym etapie nie przekazujemy szczegółowych informacji" - informowała w komunikacie policja.

Zatrzymano 40-letniego mężczyznę

W poniedziałek oficer prasowy rawskiej komendy przekazał, że dwa dni po zdarzeniu zatrzymano 40-letniego mężczyznę.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany - poinformowała tvn24.pl starszy aspirant Agata Krawczyk.

Dla dobra małoletniej służby nie chcą podawać więcej informacji na temat zdarzenia i odpowiedzialności karnej, jaka grozi podejrzanemu.