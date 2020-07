Po trasie S8 spacerował łoś. Policjanci "przekonali" go, żeby wrócił do lasu

Łoś wyszedł z lasu na przechadzkę, od razu znalazł się na trasie S8, ale to go nie zraziło. Najpierw spacerował po jezdni, potem po pasie zieleni. Wieczorną eskapadę zakończył za sprawą policji. Funkcjonariusze nagrali wideo, na którym widać jak "przekonali" zwierzę do powrotu do lasu.