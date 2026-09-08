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Łódzkie

Pomyłka w zakładzie pogrzebowym. Szczątki zmarłego pochowano w innym grobie

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Cmentarz (zdjęcie ilustracyjne)
W prosektorium pomylono ciała
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej (Łódzkie) wyjaśnia, dlaczego szczątki zmarłego mężczyzny pochowano w innym grobie. Do pomyłki doszło w jednym z zakładów pogrzebowych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem znieważenia zwłok.

Po blisko roku poszukiwań przez rodzinę z Siemianowic Śląskich odnaleziono szczątki mężczyzny, który zaginął w lutym 2025 roku.

Pod koniec sierpnia brat zmarłego mężczyzny pojechał do prokuratury, żeby odebrać dokumenty potrzebne do jego pochówku. Na miejscu dowiedział się, że szczątki jego brata zostały przez pomyłkę wydane innym osobom i złożone w grobie na cmentarzu wojskowym w Bolimowie pod Skierniewicami. Do takiej pomyłki doszło w jednym z zakładów pogrzebowych w Łowiczu.

Rodzina już kilka razy przeżywała traumę

Z bratem zmarłego skontaktował się reporter TVN24 Piotr Borowski. Zapytany o tę sprawę mężczyzna, powiedział, że jego rodzina przeżywała już traumę wiele razy. Najpierw, gdy brat zaginął, potem, gdy jego ciało w końcu odnaleziono. A teraz okazuje się, że jest pochowany jako kto inny.

- Cierpimy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się, że odnaleziono jakiekolwiek zwłoki, przy których były rzeczy osobiste brata. Mieliśmy nadzieję, że w końcu uda nam się go pochować godnie z w miejscu docelowym i że będzie można mu chociaż tę przysłowiową świeczkę na cmentarz przynieść - powiedział Tomasz Pichen, brat zmarłego.

I dodaje: - Niestety pomyłka zakładu pogrzebowego nam pokrzyżowała wszelkie plany.

Prokuratorskie śledztwo

Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, wcześniej prokuratura w Rawie Mazowieckiej nadzorowała postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. - W jego toku prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji, a ciało było przechowywane w prosektorium prywatnej firmy. W tym samym czasie Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach prowadziła postępowanie w sprawie znalezienia ludzkich szczątków, najprawdopodobniej żołnierza z pierwszej lub drugiej wojny światowej. Zwłoki te były przechowywane w tym samym prosektorium. Skierniewicka prokuratura w toku swojego postępowania wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza. Pracownicy firmy popełnili jednak błąd i zamiast wydać szczątki wskazanego żołnierza, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej - przekazuje prokurator Paweł Jasiak.

I dodaje: - W związku z tym w rawskiej prokuraturze wszczęto dochodzenie dotyczące znieważenia zwłok. W jego toku planowane jest ustalenie wszelkich niezbędnych okoliczności nieprawidłowego wydania ciała. Zakład pogrzebowy nie chce komentować sprawy. Wiadomo tylko, że jego właściciel - jak informuje Radio Łódź - zaproponował rodzinie sfinansowanie ekshumacji, pokrycie kosztów związanych z pochówkiem w Siemianowicach Śląskich, skąd pochodził zmarły, a nawet wybudowanie nagrobka.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Rawa MazowieckaŁowiczSkierniewiceŁódzkiewojewództwo łódzkieProkuraturaPolicjazakład pogrzebowyCmentarze
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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