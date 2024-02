Ciężarówka jedzie i taranuje. Jest nagranie

Niewyspany jak pijany

Policjanci podkreślają, że zmęczenie kierowcy może być bardzo niebezpieczne. - Ważne jest odpowiednie przygotowanie pojazdu do drogi, ale także stan zdrowia i samopoczucie kierowcy, które mają istotny wpływ na jego zachowanie na drodze. Przygotowując się do jazdy, musimy zadbać nie tylko o samochód, ale też o naszą zdolność do szybkiej oceny sytuacji na drodze - zaznacza aspirant Agata Krawczyk.

W 2016 roku naukowcy z Oxfordu opublikowali badania, z których wynika, że brak snu wprowadza nas w stan analogiczny do upojenia alkoholowego. Badacze dowiedli, że po 17 godzinach bez snu nasza czujność spada do poziomu adekwatnego w sytuacji, kiedy wypijemy dość alkoholu, aby w wydychanym powietrzu mieć 0,5 promila. Po dobie bez snu doprowadzamy organizm do stanu analogicznego do wypicia takiej ilości alkoholu, aby alkomat wskazał stężenie na poziomie od 0,8 do 1 promila.