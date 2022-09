80-latek poszedł na grzyby i zabłądził. Przeszedł ponad 20 kilometrów

Lubuska policja. Nawet 50 poszukiwań grzybiarzy rocznie Wycieńczony starszy mężczyzna siada pod drzewem, w tym czasie zaniepokojona jego nieobecnością w domu córka, prosi o pomoc policję. Funkcjonariusze ruszają do lasu i niemal w ostatniej chwili odnajdują zagubionego grzybiarza. To scenariusz spotu lubuskiej policji, która w specjalnym nagraniu apeluje do grzybiarzy i seniorów: zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. TVN24