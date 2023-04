Umierają, chociaż mogłyby żyć. Tylko co dziesiąta pacjentka robi cytologię

Każdego roku w Polsce diagnozuje się trzy tysiące przypadków zachorowań na raka szyjki macicy. Co druga pacjentka jest już w momencie diagnozy w tak złym stanie, że leczenie nie może być skuteczne. - Wczesne wykrycie daje niemal sto procent szans na przeżycie, niestety Polki nie chcą się badać - przekazuje prof. Przemysław Oszukowski, ginekolog. W Łodzi bada się tylko co dziesiąta uprawniona kobieta.

Program jest powszechny - każda kobieta w wieku od 25 do 59 lat jest objęta programem profilaktycznym raka szyjki macicy, w ramach którego wykonywana jest cytologia. - Wiemy, co powoduje tego raka. We wczesnym stadium to choroba wyleczalna - opowiada profesor Przemysław Oszukowski, ginekolog pracujący w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie trafiają pacjentki z rozpoznanym nowotworem.

Trafiają - co trzeba zaznaczyć - bardzo często w tak zaawansowanym stadium, że lekarze są bezradni a pacjentka niedługo potem umiera. Dlaczego tak się dzieje? - Bo się nie badamy - odpowiada profesor Oszukowski.

Bo chociaż cytologia jest dostępna od ręki, darmowa i od jej przeprowadzenia może zależeć życie, to na badania profilaktyczne decyduje się bardzo niewiele osób. W Łodzi cytologię w ramach profilaktyki wykonała tylko co dziesiąta kobieta.

Żeby niczego nie znaleźli

Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje, że bardzo małym zainteresowaniem cieszą się też inne programy profilaktyczne. Na przykład, na badaniach mammograficznych, które są skierowane do kobiet od 50 do 69 roku życia przychodzi około 40 procent uprawnionych. Dane dużo lepsze, niż w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy, ale ciągle bardzo niezadowalające.

- Z przeprowadzanych z pacjentkami wywiadów wynika, że często boją się, że badania wykryją chorobę, z którą będą musiały się mierzyć - przekazuje Leder.

Tłumaczenie o tyle absurdalne, że zbyt późne wykrycie nowotworu może oznaczać śmierć.

- Zaznaczam, że na darmowe badania profilaktyczne mogą być skierowane pacjentki również w innym wieku, które nie są objęte programem profilaktycznym. Lekarz może zlecić takie badanie, Fundusz nie nakłada żądnych limitów - zaznacza Leder.

Zgłoś się i przebadaj

Rak szyjki macicy to jeden z częstszych nowotworów występujących u kobiet. Program profilaktyczny wykrywania choroby skierowany jest do kobiet od 25 do 59 lat, która w ciągu ostatnich trzech lat nie miała wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego. Żeby poddać się badaniu, nie trzeba mieć skierowania. Wystarcz się zgłosić do ginekologa lub położnej.

Badania profilaktyczne wykrywające raka piersi skierowane są do kobiet, które mają od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat albo otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania w związku z wysokim ryzykiem zachorowania.

