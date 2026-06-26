Radomsko Awaria wodociągów w Radomsku. Większość mieszkańców bez bieżącej wody Oprac. Natalia Grzybowska |

Awaria wodociągów w Radomsku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do dwóch awarii sieci wodociągowej doszło w piątek nad ranem w Radomsku (woj. łódzkie). W obu przypadkach pękły rury wodociągowe.

Pierwszą awarię zlokalizowano przy ulicy Wilsona, drugą około 800 metrów dalej - przy ulicy Grodzkiej. Służby ustaliły już dokładne miejsca, w których doszło do uszkodzeń rur.

Mieszkańcy Radomska są zmuszeni korzystać z beczkowozów Źródło zdjęcia: TVN24

Jak przekazał prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku Zbigniew Rybczyński, konieczne było czasowe wyłączanie wody w różnych częściach miasta, aby ograniczyć jej dopływ do miejsc awarii. W efekcie mieszkańcy mogli odczuwać spadki ciśnienia lub chwilowe przerwy w dostawie wody, które następnie wracały.

- Robimy wszystko, by jak najszybciej przywrócić stabilne dostawy w możliwie największej części miasta, jednocześnie izolując odcinki objęte awarią - przekazał Zbigniew Rybczyński.

Według zapowiedzi prezesa przywracanie dostaw wody do mieszkań może nastąpić w godzinach wieczornych, około godziny 20-21.

W związku z awariami w mieście uruchomiono osiem punktów poboru wody. Mieszkańcy mogą tam zaopatrywać się w wodę pitną. Zorganizowano również pomoc dla osób starszych i z niepełnosprawnościami - w takich przypadkach woda jest dostarczana przez pracowników PGK bezpośrednio do domów.

Mieszkańcy Radomska są zmuszeni korzystać z beczkowozów Źródło zdjęcia: TVN24

Mieszkańcy Radomska są zmuszeni korzystać z beczkowozów Źródło zdjęcia: TVN24

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