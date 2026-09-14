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Łódź

Weszły na tory, by "zrobić ciekawe zdjęcia". Nie słyszały, że nadjeżdża pociąg

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Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym przy ul. Piłsudskiego w Radomsku
Weszły na tory, żeby zrobić sobie zdjęcia. Interweniowali policjanci
Źródło wideo: Łódzka Policja
Źródło zdj. gł.: Łódzka Policja
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Dwie nastolatki weszły na torowisko w Radomsku, bo chciały "zrobić sobie ciekawe zdjęcia". Policjanci zauważyli je około 200 metrów od przejazdu kolejowego, chwilę później uruchomiła się sygnalizacja ostrzegająca przed pociągiem.

W sobotę przed godziną 15 radomszczańscy policjanci przejeżdżali przez przejazd kolejowy przy ulicy Piłsudskiego. W odległości około 200 metrów zauważyli dwie dziewczyny stojące na środku torów. Chwilę później uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. Zaczęły się opuszczać rogatki.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym przy ul. Piłsudskiego w Radomsku
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym przy ul. Piłsudskiego w Radomsku
Źródło zdjęcia: Łódzka Policja

Policjanci zatrzymali radiowóz i pobiegli w kierunku dziewczyn, krzycząc, by te jak najszybciej zeszły z torów. Pomogli im opuścić torowisko.

Były to dziewczyny w wieku 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.

Chciały zrobić sobie zdjęcia na torach
Chciały zrobić sobie zdjęcia na torach
Źródło zdjęcia: Łódzka Policja

Na miejsce wezwano ich rodziców.

Policjanci apelują o rozwagę

Funkcjonariusze przypominają, że wejście na tory poza wyznaczonymi miejscami wiąże się ze śmiertelnym zagrożeniem. Pociąg ze względu na swoją masę i prędkość potrzebuje długiej drogi, aby się zatrzymać. Nawet jeśli maszynista zauważy człowieka na torach, może nie mieć możliwości uniknięcia tragedii.

Policjanci zwracają również uwagę na ryzyko związane z wykonywaniem zdjęć i nagrań do publikacji w mediach społecznościowych. Podkreślają, że chęć zdobycia ciekawych ujęć, wyświetleń czy polubień może prowadzić do podejmowania niebezpiecznych decyzji.

- Atrakcyjne ujęcie, liczba wyświetleń czy polubień nigdy nie mogą być ważniejsze od bezpieczeństwa. Żadne zdjęcie ani nagranie nie jest warte narażania zdrowia i życia - przekazał aspirant Dariusz Kaczmarek.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieciPolicjaŁódzkieKolej
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