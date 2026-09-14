Łódź Weszły na tory, by "zrobić ciekawe zdjęcia". Nie słyszały, że nadjeżdża pociąg Oprac. Natalia Grzybowska |

Weszły na tory, żeby zrobić sobie zdjęcia. Interweniowali policjanci Źródło wideo: Łódzka Policja Źródło zdj. gł.: Łódzka Policja

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W sobotę przed godziną 15 radomszczańscy policjanci przejeżdżali przez przejazd kolejowy przy ulicy Piłsudskiego. W odległości około 200 metrów zauważyli dwie dziewczyny stojące na środku torów. Chwilę później uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. Zaczęły się opuszczać rogatki.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym przy ul. Piłsudskiego w Radomsku Źródło zdjęcia: Łódzka Policja

Policjanci zatrzymali radiowóz i pobiegli w kierunku dziewczyn, krzycząc, by te jak najszybciej zeszły z torów. Pomogli im opuścić torowisko.

Były to dziewczyny w wieku 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.

Chciały zrobić sobie zdjęcia na torach Źródło zdjęcia: Łódzka Policja

Na miejsce wezwano ich rodziców.

Policjanci apelują o rozwagę

Funkcjonariusze przypominają, że wejście na tory poza wyznaczonymi miejscami wiąże się ze śmiertelnym zagrożeniem. Pociąg ze względu na swoją masę i prędkość potrzebuje długiej drogi, aby się zatrzymać. Nawet jeśli maszynista zauważy człowieka na torach, może nie mieć możliwości uniknięcia tragedii.

Policjanci zwracają również uwagę na ryzyko związane z wykonywaniem zdjęć i nagrań do publikacji w mediach społecznościowych. Podkreślają, że chęć zdobycia ciekawych ujęć, wyświetleń czy polubień może prowadzić do podejmowania niebezpiecznych decyzji.

- Atrakcyjne ujęcie, liczba wyświetleń czy polubień nigdy nie mogą być ważniejsze od bezpieczeństwa. Żadne zdjęcie ani nagranie nie jest warte narażania zdrowia i życia - przekazał aspirant Dariusz Kaczmarek.

Źródło: Google Maps